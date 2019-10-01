2019-10-01T20:00:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Могилеве с рельсов сошел тепловоз с пассажирскими вагонами

О происшествии сообщают в МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за сошедшего с рельсов тепловоза, пассажирский состав Могилев-Минск опоздал почти на полчаса. Фото: МЧС.Из-за сошедшего с рельсов тепловоза, пассажирский состав Могилев-Минск опоздал почти на полчаса. Фото: МЧС.
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ЧП с маневровым тепловозом произошло в областном центре во вторник, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Утром, примерно в 06.50 часов, поезд транспортировал по железнодорожным путям четыре пустых пассажирских вагона. Как вдруг на станции Могилев-1 произошел сход тепловоза с рельсов.

– Около 07.35 часов к месту инцидента с тепловозом прибыл восстановительный поезд с этой же станции, чтобы устранить последствия. О ЧП в областное УМЧС сообщение поступило примерно в 08.10 часов, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент, известно, что происшествие на железной дороге в областном городе уже устранено. В ЧП, к счастью, никто не пострадал, задержка пассажирского поезда, направляющегося из Могилева в Минск, составила ровно 29 минут, движение поездов восстановили. Причины происшествия выясняются.

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