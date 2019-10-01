2019-10-01T20:31:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Костюковичском районе в поле дотла сгорел комбайн

Комбайнер тушил пожар огнетушителем, но без толку
Надежда БУТОВИЧ
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Причины, по которым загорелся комбайн, еще не установлены. Фото: МЧС.Причины, по которым загорелся комбайн, еще не установлены. Фото: МЧС.
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Возгорание сельхозтехники произошло на территории местного агропредприятия в Костюковичском районе в понедельник, 30 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС.

Днем, около 16.50 часов, на кукурузном поле убирал урожай механизатор на комбайне. В какой-то момент «машина» загорелась и комбайнер, позвонив в МЧС, принялся самостоятельно тушить технику. Огнетушитель не помог, и к моменту прибытия подразделения спасателей комбайн уже горел открытым пламенем.

– ЧП произошло в поле недалеко от деревни Демидовидовичи. Пламя, объявшее сельскохозяйственную технику, удалось оперативно локализовать и ликвидировать сотрудникам МЧС. Однако огонь успел повредить моторный отсек, кабину и колеса комбайна, – пояснили в пресс-службе.

К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Предположительно, комбайн в поле мог загореться из-за того, что были нарушены правила эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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