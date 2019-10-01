2019-10-01T21:21:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно башню Старого замка на высоте 14 метров раскрашивают как в Средневековье

Рисунки по штукатурке будут изображать польских королей и князей ВКЛ
Надежда БУТОВИЧ
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Рисунок на башне Старого замка выполняют художники из Минска. Фото: ctv.by.Рисунок на башне Старого замка выполняют художники из Минска. Фото: ctv.by.
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Продолжается реконструкция Старого королевского замка в Гродно, сообщает ctv.by. На данный момент специалисты украшают въездную башню замка.

– Декор выполняют столичные художники монументалисты. Они изобразят на фасаде портреты «монарших» персон, а также гербы и узоры, – поясняют на телеканале.

Кропотливую работу художники выполняют на головокружительной высоте – в 14 метров. Любопытно и очень ценно, что рисунки выполняются в сложной технике, известной со средневековых времен. Сграффито представляет собой изображение, выложенное цветной штукатуркой, на котором до застывания материала, вырезаются объемные фигуры, орнаменты и так далее.

Реконструкция выполняется по единственной уцелевшей гравюрt с изображением замка 16 века. Фото: ctv.by.

Реконструкция выполняется по единственной уцелевшей гравюрt с изображением замка 16 века. Фото: ctv.by.

– На башне запланировано изобразить 14 портретных рисунков: от римских императоров, до королей Польши и князей ВКЛ. Также на фасаде «вырастут» изображения львов, грифонов, гирлянды из цветов и фруктов, – дополняют журналисты.

Изображения в стиле сграффито покроют примерно 300 квадратных метров площади замковой башни. Часть работ будет выполнена в этом году, но продолжение нанесения «декораций» запланировано и на весну 2020 года.

Напомним, реконструкция гродненского Старого замка длится с 2017 года. Основу проекта составила единственная уцелевшая до наших дней гравюра с изображением замка 16 века.

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