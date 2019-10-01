«Подсел на лавочку и сорвал с плеча сумку»: в Гомеле ограбили 81-летнюю бабушку
Инцидент произошел в областном центре во вторник, 1 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В милицию обратилась 81-летняя горожанка. Пенсионерка сказала, что на улице неизвестный человек сорвал у нее с плеча дамскую сумочку и убежал.
– Выбывшие по вызову оперативники застали пожилую женщину сидящей на скамейке на месте происшествия. Пенсионерка рассказал, что преступник подсел к ней на лавочку. А потом быстро отстегнул ремешок сумочки, забрал ее и побежал прочь, – пояснили в пресс-службе.
Потерпевшая пожилая горожанка является инвалидом по зрению, и хорошо рассмотреть злоумышленника она не смогла. Однако преступник с сумочкой попал в кадр камеры видеонаблюдения. И хотя рассмотреть его приметы было и на видео не самой простой задачей, кое-что сыщики выделили для себя.
– Вскоре по немногочисленным приметам удалось обнаружить и задержать грабителя. Молодой человек был обнаружен сотрудниками милиции на привокзальной площади облцентра, на его плече висела украденная сумка, – добавили в УВД.
Грабителем старушек оказался 24-летний житель Брагинского района. У мужчины уже есть несколько судимостей за кражи и хулиганства. Сейчас он работает со следствием.
Парень сорвал сумку с плеча пожилой женщины.
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