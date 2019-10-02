2019-10-02T09:19:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Зеленский: Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»

В России не скрывают радости, но украинский президент считает, что никакой капитуляции не будет - впереди переговоры в Нормандском формате
Григорий ГРИБОВ
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Владимир Зеленский уверен, что никакой капитуляции не будет - впереди переговоры в Нормандском формате.Владимир Зеленский уверен, что никакой капитуляции не будет - впереди переговоры в Нормандском формате.
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Украина согласилась на так называемую «формулу Штайнмайера» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам на брифинге в Киеве вечером 1 октября.

Зеленский объяснил, что означает «формула Штайнмайера». Согласно договору, местные выборы на Донбассе пройдут согласно законам Украины. Кроме того, нужно, чтобы ОБСЕ признала их прозрачными и соответствующими демократическим нормам. После этого начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

- Никаких выборов под дулом пулеметов не будет, - подчеркнул президент Украины.

Сейчас, по его словам, нет никаких препятствий для переговоров в формате «нормандской четверки».

Президент напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Скоро будет разрабатываться новый закон, и дискуссия по нему будет публичной. В этом новом законе, по словам президента, не будет пересечена ни одна «красная линия».

- Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции, - цитируют Зеленского украинские СМИ.

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