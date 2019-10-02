2019-10-02T09:18:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?

Несколько сотен протестующих уже находятся на главной площади Киева
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?
Изменить размер текста:

На Майдане проходит мирная акция против подписания в Минске формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом «Нет - капитуляции!», сообщает Hromadske.ua.

Собираться на бессрочную акцию протеста призвал лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. Он считает подписание в Минске документа предательством со стороны Зеленского.

Кроме этого, акция протеста проходит перед офисом Зеленского – уже собралось около 700 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске показали изображения секретных денег, существование которых «Комсомолка» раскрыла еще в 2012 году
На стене витебского приюта для животных нарисовали счастливых собаку и кота
Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17
Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом
В Сирии прошли испытания российской системы С-500
В Москве задержали дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова
В Минске подорожала принудительная эвакуация авто
Зеленский: Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»
«Подсел на лавочку и сорвал с плеча сумку»: в Гомеле ограбили 81-летнюю бабушку
В Гродно башню Старого замка на высоте 14 метров раскрашивают как в Средневековье
В Костюковичском районе в поле дотла сгорел комбайн
Фотофакт. В Могилеве с рельсов сошел тепловоз с пассажирскими вагонами