В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?

Несколько сотен протестующих уже находятся на главной площади Киева

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На Майдане проходит мирная акция против подписания в Минске формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом «Нет - капитуляции!», сообщает Hromadske.ua.

Собираться на бессрочную акцию протеста призвал лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. Он считает подписание в Минске документа предательством со стороны Зеленского.

Кроме этого, акция протеста проходит перед офисом Зеленского – уже собралось около 700 человек.