2019-10-02T11:22:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске подорожала принудительная эвакуация авто

Теперь эвакуатор будет стоить 63 рубля, сутки стоянки - 7,40 рубля
Григорий ГРИБОВ
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В Минске подорожала принудительная эвакуация авто.В Минске подорожала принудительная эвакуация авто.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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2 октября на Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Мингорисполкома №2915 - оно вступает в силу со дня опубликования - то есть прямо с сегодняшнего дня. Согласно решению, в Минске увеличиваются цены на принудительную эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки.

Принудительная эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор (а только такими пользуются в Минске) теперь обойдется владельцу в 63 рубля (ранее это стоило 60 рублей). Сутки хранения принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства обойдутся в 7,40 рубля при хранении от 1 до 3 суток; 4,20 рубля - за 4 - 9 суток; 3,20 рубля - за 10 и более суток. Ранее это стоило 7, 4 и 3 рубля соответственно.

Напомним, какую попало машину, стоящую с нарушением ПДД, забирать по закону нельзя. ПДД гласят: эвакуировать автомобиль можно, только если машиной «создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан». Что это такое - все понимают по-разному. Гаишники часто говорят: «Если бы ваша машина тут не стояла, тут бы проезжали другие. Значит, создано препятствие». Однако юристы склонны считать иначе:

- Читаем пункт 2.52 ПДД, - объясняет адвокат Виктория Томченко. - Там четко дано определение препятствию. Это объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться. То есть если у обочины стоит ряд пусть даже неправильно припаркованных машин, а в соседней полосе мирно едут машины, то о создании препятствия речи не идет.

Угроза безопасности гражданам в случае парковки с нарушением правил ПДД - тоже понятие относительное. Если автомобиль не создает видимых причин угрозы безопасности для граждан - можно говорить о неправомерности его эвакуации на штрафстоянку.

Еще один важный момент: машина возвращается владельцу по первому требованию - независимо от того, оплатил он штраф и услуги штрафстоянки или нет. Рассчитаться с казной можно и позже. Чтобы забрать машину, нужно быть трезвым, иметь документы на машину и права (раньше нужно было съездить в ГАИ, затем в банк, а потом с квитанциями ехать на штрафстоянку).

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