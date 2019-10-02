В Москве задержали дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова

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В Москве для экстрадиции в Беларусь была арестована Виктория Аверьянова - гендиректор ЗАО «Интекс», владеющего популярными клубами в Минске, типа Madison Club. Следственный комитет Беларуси обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов, то есть в преступлении, которое не является арестным в России. Скандальности ситуации придает тот факт, что летом суд уже отклонял требование о взятии предпринимателя под стражу, - сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ходатайство прокурора об аресте Виктории Аверьяновой Тверской райсуд Москвы рассматривал три дня. Когда адвокат Алексей Поздняков сообщил судье, что в июне Головинский райсуд уже отклонял соответствующую просьбу надзорного органа и это решение было оставлено в силе Мосгорсудом, прокуратуре было дано время на сбор дополнительных доказательств. Дело в том, что по Уголовно-процессуальному кодексу нельзя дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям. Слушания были отложены, и хотя ничего нового, по данным защиты, в деле не появилось, дежурный судья определил женщину на два месяца в СИЗО. Адвокат уже обжаловал арест, полагая, что в данном случае требования УПК могли быть нарушены неоднократно.

Виктория Аверьянова является гендиректором двух компаний - «Бистроф», занимающейся торговлей, и «Интекc», управляющей несколькими семейными ресторанами и клубами. По версии защиты, госпожа Аверьянова не скрывалась в России от следствия, а просто сюда переехала вместе с семьей на вполне законных основаниях около двух лет назад и воспитывает двух детей, самый младший из которых родился как раз в разгар расследования. После повторного задержания, как полагает защита, госпожа Аверьянова могла рассчитывать как минимум на домашний арест.

Напомним, Юрий Аверьянов - бизнесмен, известный как основатель парка аттракционов «Дримленд», соучредитель клубов Madison Club, «Блиндаж» и «Африка». В начале 90-х он открыл вещевой рынок на стадионе «Динамо», затем авторынок в Малиновке и строительный в Уручье. В январе прошлого года его самого задержали в Германии:

- В октябре 2017-го в Германию был направлен пакет документов на выдачу этого гражданина, и действительно, 18 января он был задержан, а 21-го взят под стражу с целью выдачи. Экстрадиционное производство начато. Были приняты меры, чтобы лицо не скрылось от правоохранительных органов, - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в октябре рассказывал журналистам, что Юрий Аверьянов объявлен в международный розыск. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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