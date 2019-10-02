2019-10-02T11:37:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Сирии прошли испытания российской системы С-500

Но в ходе тестирования обнаружились неполадки
Григорий ГРИБОВ
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В Сирии прошли испытания российской системы С-500.В Сирии прошли испытания российской системы С-500.
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В Сирии прошли испытания системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Их назвали успешными, несмотря на то, что в процессе тестирования был выявлен ряд неполадок в работе техники. Проблемы удалось оперативно решить.

По данным kp.ru, вся техника перед запуском в серийное производство испытывается в жестких климатических и технических условиях. Бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил, что таким образом выявляются недостатки, которые позже обобщаются, фиксируются и устраняются.

- Сирия хорошо подходит для таких испытаний - там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме - обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле, - отметил Бижев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Китае признали С-500 одним из лучших ракетно-зенитных комплексов в мировой военной промышленности.

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