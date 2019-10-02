Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом

Демократы в палате представителей конгресса, где у них большинство голосов, начали процедуру импичмента Трампа

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- С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия. - Прим. ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки! - написал американский лидер в Твиттере.

БУДЬ В КУРСЕ!

Из-за чего скандал?

Демократы в палате представителей конгресса, где у них большинство голосов, начали процедуру импичмента Трампа. Они обвиняют главу Белого дома в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который и будет принимать окончательное решение о судьбе главы государства. В сенате большинство у однопартийцев Трампа - республиканцев.

Телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу двух первых лиц тревожной и направил жалобу руководству.

После этого расшифровку телефонного разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.