Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17

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В Нидерландах депутаты Второй палаты парламента высказались за расследование роли Украины в деле об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Соответствующую инициативу, выдвинутую социалистами и партией «Христианско-демократический призыв» 1 октября, поддержали депутаты от всех представленных в парламенте партий, в том числе, правящих. Депутаты хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий, сообщила нидерландская вещательная ассоциация NOS, входящая в систему общественного вещания Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сдержанно отреагировал на призыв парламентариев, заявив, что правительство не видит необходимости в проведении подобного расследования. Он отметил, что такое расследование будет нелегкой задачей, поскольку потребуется и содействие России, «ибо речь идет и о ее воздушном пространстве». В то же время Блок заявил, что не возражает против сбора фактов для изучения возможности проведения расследования.

Депутат от ХДП Крис ван Дам выразил мнение, что с проведением расследования медлить нельзя.

- Время уходит, воспоминания стираются, факты утрачиваются. Тщательное расследование о причинах того, почему воздушное пространство над восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших. Важно узнать, можно ли было предотвратить случившееся, понять, что произошло. Речь идет и о справедливости, а также о том, чтобы сделать выводы на случай новых аналогичных ситуаций, - пояснил ван Дам.

В Нидерландах структура, отвечающая за вопросы безопасности, еще в 2015 году пришла к выводу, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство, поскольку в этом случае MH17 полетел бы в Куала-Лумпур другим маршрутом и не был бы сбит.

Тем не менее, правительство Нидерландов до сих пор так и не приняло никаких мер против Украины. В рамках международного расследования по делу об уничтожении MH17 правительство посчитало важным сохранять добрые отношения с Киевом, отмечает NOS, - сообщает «Немецкая волна».

Напомним, В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к гибели MH17. Это трое россиян - бывший «министр обороны» так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в случае их отсутствия. Следствие также установило, что самолет был сбит из ракетной установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО. Хотя Россия категорически отрицает причастность к уничтожению MH17.