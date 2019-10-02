2019-10-02T12:55:05+03:00
Общество
КП Беларусь

На стене витебского приюта для животных нарисовали счастливых собаку и кота

Такой подарок сделала приюту команда Youfeelmyskill
Наталья ПАРТОЛИНА
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Стену витебского приюта для животных украсила роспись. Фото: предоставлено администрацией приюта.Стену витебского приюта для животных украсила роспись. Фото: предоставлено администрацией приюта.
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Витебскому приюту для животных сделали необычный подарок – художник Ян Кузьмин из известной команды Youfeelmyskill разрисовал стену приюта. Теперь на фасаде красуется яркая композиция – счастливый пес, обнимающий кисточку, и внимательно взирающий на прохожих кот. «Возьми друга из приюта!» - призывает слоган над головой нарисованных животных.

Это один из социальных проектов стрит-арт команды. Монументальные портреты знаменитостей от Яна Кузьмина и Глеба Каштанова уже давно стали достопримечательностями многих городов в разных странах. В частности, среди работ, которые ребята выполнили бесплатно – «икона» Децла в Сочи, которую они нарисовали после смерти певца, и целая серия портретов известных актеров в образах из культовых советских кинофильмов.

Работа над граффити для витебского приюта заняла два дня. Как рассказала директор приюта Алла Прасолова, посетители приюта с удовольствием фотографируются на фоне росписи.

Стрит-арт команда расписала стену приюта бесплатно, в рамках своих социальных проектов. Фото: предоставлено администрацией приюта.

Стрит-арт команда расписала стену приюта бесплатно, в рамках своих социальных проектов. Фото: предоставлено администрацией приюта.

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