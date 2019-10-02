На стене витебского приюта для животных нарисовали счастливых собаку и кота

Изменить размер текста: A A

Витебскому приюту для животных сделали необычный подарок – художник Ян Кузьмин из известной команды Youfeelmyskill разрисовал стену приюта. Теперь на фасаде красуется яркая композиция – счастливый пес, обнимающий кисточку, и внимательно взирающий на прохожих кот. «Возьми друга из приюта!» - призывает слоган над головой нарисованных животных.

Это один из социальных проектов стрит-арт команды. Монументальные портреты знаменитостей от Яна Кузьмина и Глеба Каштанова уже давно стали достопримечательностями многих городов в разных странах. В частности, среди работ, которые ребята выполнили бесплатно – «икона» Децла в Сочи, которую они нарисовали после смерти певца, и целая серия портретов известных актеров в образах из культовых советских кинофильмов.

Работа над граффити для витебского приюта заняла два дня. Как рассказала директор приюта Алла Прасолова, посетители приюта с удовольствием фотографируются на фоне росписи.