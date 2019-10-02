В Минске показали изображения секретных денег, существование которых «Комсомолка» раскрыла еще в 2012 году

Они назывались талерами, на купюрах поместили портреты знаменитых белорусских поэтов и ученых, революционеров и государственных чиновников, военачальников, князей [фото]

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В Музее современной белорусской государственности открылся музей, посвященный 25-летию белорусской валюты. Там впервые показали редкие эскизы, которые могли бы стать первой национальной белорусской валютой, но этого не случилось. Впервые об этом «Комсомолка» написала в 2012 году, опубликовав тогда большое двухсерийное расследование о тайне белорусских денег. Оказалось, что придумывать собственные деньги начали еще до принятия независимости Беларуси, в бумагу добавляли детали от «Бурана» и невидимую краску КГБ, а первые белорусские деньги хотели назвать талерами. Концепцию оформления банкнот и монет доверили белорусскому художнику Владимиру Круковскому. В серой папке, датированной 20 декабря 1990 года, - историческое, культурное, идеологическое обоснование создания первых белорусских денег.

- Банкноты решили назвать талерами, а разменные монеты - грошами, - рассказал «Комсомолке» автор концепции Владимир Круковский. - В основу пластично-цветовых композиций белорусского талера легли вариации национального бело-красно-белого флага, а точнее - варианты сочетания красных и белых полос.

На купюрах решили поместить изображения знаменитых белорусских деятелей - поэтов и ученых, революционеров и государственных чиновников, военачальников, князей. На обратной стороне - архитектурные композиции соответствующей эпохи. Как удалось тогда узнать «Комсомолке», к выпуску планировалось девять номиналов: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 и 1000 талеров. Купюры должны были быть трех размеров. Самая большая, в тысячу талеров, должна была иметь размер 145 на 70 миллиметров - это примерный размер современных купюр в 5, 10 или 50 тысяч рублей.

Выполнить эскизы монет доверили белорусскому графику и скульптору Льву Толбузину. Именно он в начале 80-х создал оформление станции метро «Площадь Якуба Коласа». Дизайн бумажных купюр подготовил белорусский художник Леонид Бартлов.

- Компьютеров не было, все делалось руками, - рассказал «Комсомолке» Леонид Бартлов. - По цветовой гамме эскизы получились светлыми, цвета старого печатного листа. Хорошо просматривались графемы бело-красно-белого флага и герба.

- Эти деньги были произведением искусства сами по себе, но было абсолютно невозможно это напечатать, - рассказывал «Комсомолке» экс-руководитель Гознака БССР Сергей Слабченко. - Деньги - это компромисс между искусством, технологией, а зачастую еще и политикой. К тому же дизайн и название «талер» коммунисты Совмина не могли принять. Согласно их учению, история Беларуси началась в 1917 году, какие уж тут великие князья!

Именно поэтому стать национальной валютой талеры так и не смогли. Большинство депутатов проголосовало против этой концепции, и ее разработчики в знак протеста прекратили дальнейшую работу над созданием первых белорусских денег.

Читайте в первой части большого расследования «Комсомолки»: кто подсказал белорусам того самого «зайчика» и где его нашли? Почему «зайчики» и «белочки» были такими маленькими? Для чего под Минском собирались построить элитный английский монетный двор?

Читайте во второй части большого расследования «Комсомолки»: куда исчезли новые белорусские деньги с Купалой и Скориной? Их тайно напечатали в Германии в 1994 году. Но пока купюры доехали до страны, в ней сменился президент, герб и глава Нацбанка [эксклюзив «КП» + фото] А в 2016 году образцы секретных белорусских денег с Купалой и Скориной всплыли на американском аукционе.