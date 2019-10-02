2019-10-02T14:56:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Табакерку» в Минске убрали из-за жалобы местных жильцов

Петицию подписали 188 человек, основное требование - она мешает пешеходам, велосипедистам и даже автомобилистам
Григорий ГРИБОВ
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Минчанам удалось убрать эту "Табакерку". Фото: petitions.by.Минчанам удалось убрать эту "Табакерку". Фото: petitions.by.
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Речь идет о киоске, который недавно поставили на столичной улице Кнорина.

- Помимо вопросов эстетического и юридического характера, этот конкретный объект вызывает вопросы безопасности, - сказано в обращении.

А именно: 1. Он ограничивает обзорность пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, велосипеды и прочие), что увеличивает риск столкновения с другими участниками движения. 2. Если у данного объекта соберется очередь, то она может перекрыть весь тротуар, что создаст дополнительные помехи для движения. 3. Объект установлен в непосредственной близости к пешеходному переходу и может создавать слепую зону для водителей автомобилей, тем самым подвергая риску жизнь и здоровье граждан.

В результате был опубликован официальный ответ за подписью замглавы администрации Первомайского района:

- В настоящее время киоск по реализации табачных изделий по ул. Кнорина, 10 демонтирован.

Напомним, с «Табакерками» белорусы стали бороться почти сразу же, как только киоски стали появляться в городах. Жители Бреста и Витебска собрали подписи под петициями против того, чтобы табачные киоски устанавливались поблизости от школ, детских садов, объектов культуры и спорта, учреждений здравоохранения и велодорожек. Не обошлось и без происшествий. В Бресте в январе кто-то даже разбил стекла в одной из «Табакерок». А в Витебске неизвестные облили красной краской киоск «Табакерка», расположенный около одного из крупных торговых центров.

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Владельцу «Табакерок» разрешили заниматься и импортом табака. Бизнесмен планирует запустить в минских Шабанах табачное производство

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