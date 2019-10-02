2019-10-02T14:57:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения: «Надеюсь, что эпидемии гриппа в этом году нет будет»

По словам министра здравоохранения, в прошлом году не было эпидемии гриппа из-за высокого уровня вакцинации.
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Министр здравоохранения Владимир КараникМинистр здравоохранения Владимир КараникФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Когда будет эпидемия, трудно предположить. Но она приходит в одно и то же время. Плюс-минус несколько недель в зависимости от погодных условий. Кроме того, это зависит еще и от уровня вакцинации населения. В прошлом году мы прожили вообще без эпидемии гриппа, потому что у нас был достигнут высокий уровень вакцинации. На сегодняшний момент вакцины для вакцинации закуплены в достаточном количестве и уже распределены по регионам. И кампания по вакцинации уже началась. Я надеюсь, что если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет, - рассказал Владимир Караник.

По его словам, поставить точный диагноз "грипп" можно по результатам вирусологического исследования, которое зачастую не проводится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пашинян объяснил, почему Лукашенко досрочно покинул форум в Ереване
Министр пообещал снизить цены на некоторые лекарства с нового года
СК о задержании Виктории Аверьяновой: она не заплатила налогов почти на миллион рублей
Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен
Деревянные дома из Шклова появились в Японии
Первые новейшие российские Су-30СМ прилетят в Беларусь в ноябре
«Табакерку» в Минске убрали из-за жалобы местных жильцов
Общего с Россией Налогового кодекса в 2020 году не будет
В Минске показали изображения секретных денег, существование которых «Комсомолка» раскрыла еще в 2012 году
На стене витебского приюта для животных нарисовали счастливых собаку и кота
Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17
Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом
В Сирии прошли испытания российской системы С-500
В Москве задержали дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова
В Минске подорожала принудительная эвакуация авто
В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?
Зеленский: Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»
«Подсел на лавочку и сорвал с плеча сумку»: в Гомеле ограбили 81-летнюю бабушку
В Гродно башню Старого замка на высоте 14 метров раскрашивают как в Средневековье
В Костюковичском районе в поле дотла сгорел комбайн
Фотофакт. В Могилеве с рельсов сошел тепловоз с пассажирскими вагонами