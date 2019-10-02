Министр здравоохранения: «Надеюсь, что эпидемии гриппа в этом году нет будет»

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- Когда будет эпидемия, трудно предположить. Но она приходит в одно и то же время. Плюс-минус несколько недель в зависимости от погодных условий. Кроме того, это зависит еще и от уровня вакцинации населения. В прошлом году мы прожили вообще без эпидемии гриппа, потому что у нас был достигнут высокий уровень вакцинации. На сегодняшний момент вакцины для вакцинации закуплены в достаточном количестве и уже распределены по регионам. И кампания по вакцинации уже началась. Я надеюсь, что если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет, - рассказал Владимир Караник.

По его словам, поставить точный диагноз "грипп" можно по результатам вирусологического исследования, которое зачастую не проводится.