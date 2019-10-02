2019-10-02T15:07:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Первые новейшие российские Су-30СМ прилетят в Беларусь в ноябре

Речь идет о четырех экземплярах истребителей
Григорий ГРИБОВ
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Беларусь получит звено самолетов Су-30СМ.Беларусь получит звено самолетов Су-30СМ.
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- Договор, который был подписан в 2017 году (на поставку Су-30СМ), вступил в силу, началось его финансирование, и поставки первых четырех самолетов Су-30СМ ожидаются в ноябре этого года, - цитирует Interfax.by министра обороны Беларуси Андрея Равкова.

Летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Беларусь закупит у России 12 истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов - заключен контракт. Всего, информировали в министерстве, планируется приобрести 12 самолетов. При этом там не указали цену контракта.

- Александр Лукашенко ранее говорил, что они с Владимиром Путиным обсуждали цену в 25 миллионов долларов за самолет, - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Но это внутренняя минимальная цена. Цена на модификации для иностранных заказчиков может доходить до 40 миллионов. А это значит, что стоимость закупки соизмерима с нашим годовым военным бюджетом - он составляет 500 миллионов долларов. Сразу нам эту сумму не осилить. Поэтому, полагаю, поставки и оплата растянутся на срок до пяти лет - даже если будет большая льгота.

СПРАВКА «КП»

Многоцелевой истребитель Су-30 разработали в конце 80-х годов, серийно выпускаться он стал с 1992 года. Благодаря двигателю с отклоняемым вектором тяги самолет получился очень маневренным. Модификация Су-30СМ появилась в 2012 году. У России сейчас примерно 90 таких самолетов. Четыре из них с конца 2015 года воюют в Сирии.

В 2018 году новейшие российские Су-30СМ участвовали в Минске в параде на День Независимости

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