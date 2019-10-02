Деревянные дома из Шклова появились в Японии

Их поставят на базе отдыха для экотуризма на острове Окинава

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- Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) осуществил первую поставку комплектов каркасно-щитовых домов в Японию, цитирует belta.by пресс-секретаря концерна «Беллесбумпром» Ружену Новицкую.

Речь пока идет о двух жилых домах площадью 90 и 60 квадратных метров, а также здании кафе площадью 28 квадратов. Как ожидается, груз доставят к месту назначения к концу октября. Шеф-монтаж зданий проведут специалисты филиала «Домостроение».

Контракт на поставку жилых домов был подписан по итогам визита делегации японских бизнес-кругов на «Домостроение».

- Потенциальные заказчики побывали на предприятии еще в прошлом году. Они ознакомилась с технологией производства и качеством домов. Приступив в нынешнем году к реализации проекта по строительству базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава, японская компания приняла решение заказать дома из натуральных древесных материалов в Беларуси, - рассказала Ружена Новицкая.