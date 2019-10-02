2019-10-02T15:12:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Деревянные дома из Шклова появились в Японии

Их поставят на базе отдыха для экотуризма на острове Окинава
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Деревянные дома из Шклова. Фото производителя.Деревянные дома из Шклова. Фото производителя.
Изменить размер текста:

- Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) осуществил первую поставку комплектов каркасно-щитовых домов в Японию, цитирует belta.by пресс-секретаря концерна «Беллесбумпром» Ружену Новицкую.

Речь пока идет о двух жилых домах площадью 90 и 60 квадратных метров, а также здании кафе площадью 28 квадратов. Как ожидается, груз доставят к месту назначения к концу октября. Шеф-монтаж зданий проведут специалисты филиала «Домостроение».

Контракт на поставку жилых домов был подписан по итогам визита делегации японских бизнес-кругов на «Домостроение».

- Потенциальные заказчики побывали на предприятии еще в прошлом году. Они ознакомилась с технологией производства и качеством домов. Приступив в нынешнем году к реализации проекта по строительству базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава, японская компания приняла решение заказать дома из натуральных древесных материалов в Беларуси, - рассказала Ружена Новицкая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пашинян объяснил, почему Лукашенко досрочно покинул форум в Ереване
Министр пообещал снизить цены на некоторые лекарства с нового года
СК о задержании Виктории Аверьяновой: она не заплатила налогов почти на миллион рублей
Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен
Первые новейшие российские Су-30СМ прилетят в Беларусь в ноябре
Министр здравоохранения: «Надеюсь, что эпидемии гриппа в этом году нет будет»
«Табакерку» в Минске убрали из-за жалобы местных жильцов
Общего с Россией Налогового кодекса в 2020 году не будет
В Минске показали изображения секретных денег, существование которых «Комсомолка» раскрыла еще в 2012 году
На стене витебского приюта для животных нарисовали счастливых собаку и кота
Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17
Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом
В Сирии прошли испытания российской системы С-500
В Москве задержали дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова
В Минске подорожала принудительная эвакуация авто
В Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» собирается новый Майдан?
Зеленский: Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»
«Подсел на лавочку и сорвал с плеча сумку»: в Гомеле ограбили 81-летнюю бабушку
В Гродно башню Старого замка на высоте 14 метров раскрашивают как в Средневековье
В Костюковичском районе в поле дотла сгорел комбайн
Фотофакт. В Могилеве с рельсов сошел тепловоз с пассажирскими вагонами