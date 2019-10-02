Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен
По данным следствия, вечером 1 октября на деревообрабатывающем заводе в Шклове в одном из цехов произошел взрыв и возгорание линии оборудования по производству древесных гранул.
- Сотрудниками Шкловского РОЧС возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто из сотрудников завода не пострадал, - сообщает Следственный комитет.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники областного управления Следственного комитета. Следователи совместно с экспертом-взрывотехником проводят осмотр места происшествия. Для установления причины взрыва планируется назначение взрывотехнической экспертизы. Сумма причиненного предприятию ущерба устанавливается.
Сейчас завод продолжает свою работу, остановлен лишь цех, где произошел взрыв.