2019-10-02T15:41:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен

К счастью, никто из сотрудников завода не пострадал
Григорий ГРИБОВ
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Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен. Фото: СК РБ.Взрыв на заводе в Шклове: цех остановлен. Фото: СК РБ.
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По данным следствия, вечером 1 октября на деревообрабатывающем заводе в Шклове в одном из цехов произошел взрыв и возгорание линии оборудования по производству древесных гранул.

- Сотрудниками Шкловского РОЧС возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто из сотрудников завода не пострадал, - сообщает Следственный комитет.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники областного управления Следственного комитета. Следователи совместно с экспертом-взрывотехником проводят осмотр места происшествия. Для установления причины взрыва планируется назначение взрывотехнической экспертизы. Сумма причиненного предприятию ущерба устанавливается.

Сейчас завод продолжает свою работу, остановлен лишь цех, где произошел взрыв.

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