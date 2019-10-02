СК о задержании Виктории Аверьяновой: она не заплатила налогов почти на миллион рублей

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Сегодня утром «Комсомолка» писала о том, что в Москве задержали дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова - Викторию. Ее адвокат считает, что задержание незаконно. По версии защиты, госпожа Аверьянова не скрывалась в России от следствия, а просто сюда переехала вместе с семьей на вполне законных основаниях около двух лет назад и воспитывает двух детей, самый младший из которых родился как раз в разгар расследования. После повторного задержания, как полагает защита, госпожа Аверьянова могла рассчитывать как минимум на домашний арест.

Только что свой комментарий по этому громкому делу дали в Следственном комитете Беларуси:

- В производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело в отношении бывшего руководителя субъектов хозяйствования «Бистрофф» и «Интекс» Виктории Аверьяновой по статье «Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Согласно материалам уголовного дела, вышеуказанными субъектами хозяйствования в налоговые периоды 2007 - 2015 годов не уплачены в бюджет Беларуси налоги в сумме более 942 тыс. деноминированных рублей вследствие занижения выручки от реализации товаров и услуг и внесения в кассовые суммирующие аппараты недостоверной информации.

В связи с неустановлением местонахождения обвиняемой на территории Беларуси в декабре 2018 года объявлен ее розыск. По информации, поступившей в июне 2019 года из правоохранительных органов РФ, местонахождение разыскиваемой установлено в городе Москва.

Следственным комитетом в соответствии с международными договорами в Генеральную прокуратуру Беларуси направлены материалы, необходимые для решения компетентными органами юстиции России вопроса о выдаче обвиняемой правоохранительным органам Беларуси.

В рамках этого же дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Юрия Аверьянова, местонахождение которого установлено на территории Германии.

Уголовное дело в отношении пяти иных соучастников было передано прокурору для направления в суд.