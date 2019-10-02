2019-10-02T17:19:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр пообещал снизить цены на некоторые лекарства с нового года

На эти препараты будут установлены предельные отпускные цены
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Этим летом Минздрав Беларуси предложил людям рассказать, за сколько они покупают лекарства за границей.Этим летом Минздрав Беларуси предложил людям рассказать, за сколько они покупают лекарства за границей.Фото: Архив "КП"
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- Вы опрашивали людей, за сколько они покупают лекарства за границей, а за сколько в Беларуси. К каким выводам вы пришли? - спросили журналисты 2 октября у Владимира Караника.

- Негатива на сегодняшний момент мы выслушали много по этому поводу. Основная претензия была, что вы сами не можете проанализировать. Но можем. Вопрос в другом: то, что размещено в интернете в сопредельных странах, - это не факт, что вы по этой цене этот препарат там купите. И многие с этим тоже сталкиваются. Если продажа идет через интернет-магазины, то там есть вероятность получить контрафактную продукцию и фальсифицированный препарат. Мы уточняли информацию по препаратам, которые покупались в официальных аптеках.

Караник уточняет, что они тоже проводили по своей линии анализ.

- И часть из этих препаратов, на которые обратило внимание население, вошли в новый перечень препаратов, на которые будут установлены предельные отпускные цены. Это будет с нового года.

Напомним, этим летом Минздрав Беларуси предложил людям рассказать, за сколько они покупают лекарства за границей. Ведомство просило прислать фото чека с указанием страны и города. Это объяснялось тем, что министерство проводило работу по возможному снижению стоимости некоторых лекарств.

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