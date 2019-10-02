Пашинян объяснил, почему Лукашенко досрочно покинул форум в Ереване

На заключительном мероприятии саммита - Конференции по транзитному потенциалу Евразийского континента – Александра Лукашенко не было и вовсе. Кадр портала news.am.

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже писала, о том, как Александр Лукашенко проводил время в Ереване - 1 октября там проходил саммит ЕАЭС. Напомним, президент Беларуси два раза немножко опоздал на начало официальных церемоний: приветственную речь хозяина саммита Никола Пашиняна и церемонию подписания соглашений о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром. А на заключительном мероприятии саммита - Конференции по транзитному потенциалу Евразийского континента - Александра Лукашенко не было и вовсе. Как удалось узнать «Комсомолке», еще до окончания конференции Boeing-767 президента Беларуси вылетел из Еревана в Минск. Поэтому, когда по окончании официальных мероприятий главы стран делали совместное селфи в vip-микроавтобусе, Александра Лукашенко на снимке не оказалось.

Почти сутки интернет гадал, что послужило причиной раннего отлета домой. Вечером 2 октября Никол Пашинян рассказал, что это было:

- Что тут рассказывать? Достали телефон, сфотографировались. Это принятая практика, когда руководители (стран. - Ред.) должны вместе принимать участие в каком-то мероприятии, то они перемещаются на одном транспортном средстве. Ничего необычного не произошло.

Ответил он и на вопрос, почему на фотографии нет Александра Лукашенко: - К сожалению, в его семье произошло несчастье, конечно же, не вчера. Были траурные мероприятия, в которых он должен был принимать участие. Поэтому он чуть раньше покинул Армению, - цитирует Пашиняна агентство «Новости-Армения».

Действительно, накануне визита в Армению стало известно, что умерла теща Александра Лукашенко Елена Федоровна Желнерович. По словам белорусского президента, она была ему второй матерью. Правда, по данным «Комсомолки», похороны прошли в воскресение, 29 сентября (т. е. накануне визита Лукашенко в Армению). Поэтому до конца непонятно, о каких траурных мероприятиях говорит Пашинян, объясняя ранний отъезд Лукашенко.