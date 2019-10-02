2019-10-02T18:22:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ушла в школу и пропала»: в Минском районе исчезла 8-классница Виктория Ходаркевич

Девочку разыскивает милиция
Надежда БУТОВИЧ
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Если вам известно что-либо об исчезнувшей Виктории Ходаркевич, обратитесь в милицию. Фото: УВД Минского облисполкома.Если вам известно что-либо об исчезнувшей Виктории Ходаркевич, обратитесь в милицию. Фото: УВД Минского облисполкома.
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К правоохранителям минского района обратилась жительница деревни Городище, проинформировали в пресс-службе УВД Минского областного исполнительного комитета.

Сельчанка в милиции рассказала о пропаже ее несовершеннолетней дочки Виктории Андреевны Ходаркевич. Вот что известно о девочке: днем во вторник, 1 октября, примерно в 12.50 часов восьмиклассница отправилась в школу. Домой она не вернулась и до настоящего времени неизвестно, где она и что с ней произошло. Была ли в тот день школьница на уроках не уточняется.

Виктории 14 лет, она худощавая, с длинными светло-русыми волнистыми волосами, светлыми глаза. Девочка высокая – 170 сантиметров. Из особых примет: косит на правый глаз. Она ушла из дома в синей куртке на молнии с капюшоном, черных брюках, черных ботинках, с рюкзаком с розовым оттенком.

Если вам известно что-либо об исчезнувшей Виктории Ходаркевич, обратитесь в милицию

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