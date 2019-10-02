В Мозыре пенсионер ходил по городу и предлагал прохожим купить тротил за 2 рубля

Злоумышленник признался, что тротил ему перешел по наследству от умершего брата. Фото: МВД.

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Правоохранителям районного центра на Гомельщине стало известно о криминальном умысле местного жителя, 2 октября проинформировали в пресс-службе МВД.

Очевидцы сообщили, что 64-летний горожанин запросто ходит по Мозырю, предлагая приобрести у него взрывчатку – тротиловую шашку. Цена на опасный боеприпас пенсионер назначил символическую – всего 2 рубля.

– Продавцом тротила оказался злоупотребляющий алкоголем горожанин. Мужчине в тот день не доставало средств на бутылку спиртного, продав взрывчатку, он рассчитывал это дело отметить, – пояснили в пресс-службе.

К моменту задержания фигурант успел сторговать свой «товар». Тротиловую шашку за два белорусских рубля прикупил 45-летний местный житель. Дома у него опасное взрыввещество было обнаружено.

– Пенсионер рассказал, что тротил ему достался по наследству от брата, который когда-то трудился буровиком. Родственник умер, а тротил остался. Эксперты выяснили, что боеприпас еще пригоден для использования, – добавили в МВД.

Раньше ни у продавца, ни у покупателя тротила судимостей не было. Теперь за противозаконную сделку против каждого возбуждены уголовные дела, грозит максимально по 7 лет тюрьмы.