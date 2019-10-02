«Просили у детей телефон позвонить и оформляли микрозаймы»: в Минске задержаны мошенники

Если вы пострадали от действий злоумышленников на фото, обратитесь в милицию. Фото: МВД.

Известно свыше 60 пострадавших, но их может быть еще больше

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В столице Беларуси пойманы мошенники, обманувшие более 60 человек, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Осуществляли свои мошеннические операции злоумышленники с помощью… детей. Два молодых парня придумали через детские смартфоны оформлять микрозаймы. Для этого они подходили к ребятне на улице и просили телефон якобы позвонить либо написать СМС.

– В основном мошенники обращались к школьникам не старше 10 – 11 лет, у таких детей уже есть смартфоны. И когда телефон оказывался в их руках, преступники делали вид, что набирают номер или текст, а сами быстро устанавливали приложения для микрозаймов. Через мобильного оператора они получали 100-рублевый займ и переводили средства на свой счет. А через месяц детям приходило уведомление о задолженности, – рассказали в пресс-службе.

К правоохранителям пришли буквально толпы заявителей, пострадавших от рук 18-летних фигурантов. Сообщается, что у молодых людей раньше уже были судимости.

В милиции считают, что мошенники могли обмануть и больше людей.