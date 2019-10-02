«Давайте порешаем по-другому»: В Бресте мужчина проскочил на красный, попытался скрыться, а потом дал гаишнику 50 рублей

Изменить размер текста: A A

Дорожное происшествие произошло в облцентре во вторник, 1 октября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

В Бресте днем, примерно в 12.20 часов, инспектор ГАИ увидел нарушителя на «Фольксвагене Поло», проехавшего по улице Купалы на красный свет. Гаишник потребовал водителя остановиться, включив маячки и сообщив в громкоговоритель. Однако автолюбитель только поднажал и попробовал "уйти" во дворах. Там его все-таки остановили.

– Во время проверки документов выяснилось, что нарушает ПДД фигурант не в первый раз. 62-летний брестчанина за год во второй раз попался за проезд на красный. Но в служебном авто при оформлении злоумышленник попытался избежать ответственности: предложил инспектору "вознаграждение" – 50 белорусских рублей, – прокомментировали в МВД.

Пресс-служба публиковала видео инцидента. Слышны слова водителя: «Давайте порешаем по-другому», после которых от протягивает наличность и кладет на оформляемые документы. Сотрудник ГАИ несколько раз предупреждает фигуранта об уголовной ответственности, и тот сначала забирает, а потом все же кладет деньги на планшет.

– О попытке дачи взятки инспектор проинформировал дежурную службу. Против нарушителя СК возбудил уголовное дело, – добавили в пресс-службе.

Максимальное наказание, которое грозит брестчанину - 5 лет заключения.