2019-10-02T20:50:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минский мясокомбинат поставил продукцию за границу с убытком более $150 тысяч

Экспорт в Казахстан осуществлялся с нарушением внешнеторговых договоров
Надежда БУТОВИЧ
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Продукцию отгружали без денег и в долг, хотя договаривались о 100% предоплате.Продукцию отгружали без денег и в долг, хотя договаривались о 100% предоплате.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сотрудниками Минской районной прокуратуры после проверок установлены нарушения исполнения и заключения внешнеторговых договоров одним из предприятий столицы, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в январе прошло года руководство «Минского мясокомбината» заключило с предприятием в Казахстане договор купли-продажи на поставки мяса и колбас, а также полуфабрикатов.

– Договор предусматривал осуществление 100-процентной предоплаты для поставок. Однако на деле белорусская сторона многократно отправляла продукты без денег. Таким образом, покупателю предоставлялись необоснованные отсрочки, даже при наличии непогашенного дебиторского долга, нарушался порядок проведения расчетов за уже поставленную продукцию, – пояснили в прокуратуре.

В итоге иностранный контрагент остался должен свыше 10 миллионов российский рублей (более 150 тысяч долларов США).

– То же произошло и с другим покупателем, предприятием из России. В декабре 2018 года на мясокомбинате сначала отгрузили мясную продукцию, а только на следующий день подписали сделку, хотя полная предоплата товара так и не была осуществлена. Сразу же сторонами еще была подписана спецификация договора, по которой мясокомбинат дал российской фирме отсрочку на 2,5 месяца, – уточнили в пресс-службе.

Российский компаньон к моменту проверки прокуратуры был должен предприятию свыше 1 миллиона рублей РФ.

На данный момент предприятию вынесено прокурорское представление, четыре должностных лица на «Минском мясокомбинате» получили дисциплинарные взыскания. Известно, что из России поступил уже весь долг за экспорт, а казахстанские партнеры выплатили только 400 тысяч российских рублей из 10 миллионов.

Предъявлен иск в экономический суд.

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