Под Барановичами сельчанин откопал в поле снаряд, а саперы нашли еще 11

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ЧП произошло в районном центре на Брестчине в среду, 2 октября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Утром, примерно в 08.15 часов, из одного из сельских населенных пунктов Барановичского района поступил звонок в милицию. Сельчанин из деревни Скробово рассказал дежурному, что проводя полевые работы, нашел в земле металлический предмет похожий на снаряд.

– На место незамедлительно выехали правоохранители. Обнаруженный боеприпас оказался снарядом времен ВОВ, – уточнили в пресс-службе.

Пока сотрудники милиции обеспечивали общественную безопасность, к месту прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы из воинской части 4704. Оказалось, что найденный мужчиной снаряд далеко не единственный. В поле было обнаружено еще 11 артиллерийских снаряда и четыре взрывателя. Весь арсенал – времен второй мировой войны. Опасные находки отвезли на полигон и уничтожили.