В Витебске 17-летний парень воровал кошельки и телефоны в школах и детсадах, больницах и поликлиниках
Подростка-злоумышленника, подозреваемого в серии краж в областном центре, задержали правоохранители, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
– В течение этого года 17-летний одного из колледжей Витебска занимался мелкими кражами. Целью подростка были незапертые кабинеты в зданиях с общественным доступом: школы, детсады, больницы, поликлиники, – прокомментировали в пресс-службе.
Молодой человек совершил десятки краж. Его целью были смартфоны и кошельки, оставленные без присмотра в кабинетах и учебных аудиториях.
– Преступления злоумышленник не планировал, действовал спонтанно. Затем он вынимал наличность, а кошельки выбрасывал, мобильники относил в ломбарды города, – уточнили в УВД.
На видео, которое опубликовали правоохранители, попал момент задержания, на котором зафиксирован диалог оперативника и фигуранта:
– Был где только что?
– В садике…
– Что делал?
– Взял кошелек.
– Где?
– У психолога в кабинете.
Ведется разбирательство.
За серию краж кошельков и мобильных телефонов в Витебске задержан подросток.
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