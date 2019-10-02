В Витебске 17-летний парень воровал кошельки и телефоны в школах и детсадах, больницах и поликлиниках

От действий вора пострадали не менее десятка людей. Фото: стоп-кадр.

Он заглядывал в незапертые кабинеты и забирал все ценное [видео]

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Подростка-злоумышленника, подозреваемого в серии краж в областном центре, задержали правоохранители, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

– В течение этого года 17-летний одного из колледжей Витебска занимался мелкими кражами. Целью подростка были незапертые кабинеты в зданиях с общественным доступом: школы, детсады, больницы, поликлиники, – прокомментировали в пресс-службе.

Молодой человек совершил десятки краж. Его целью были смартфоны и кошельки, оставленные без присмотра в кабинетах и учебных аудиториях.

– Преступления злоумышленник не планировал, действовал спонтанно. Затем он вынимал наличность, а кошельки выбрасывал, мобильники относил в ломбарды города, – уточнили в УВД.

На видео, которое опубликовали правоохранители, попал момент задержания, на котором зафиксирован диалог оперативника и фигуранта:

– Был где только что?

– В садике…

– Что делал?

– Взял кошелек.

– Где?

– У психолога в кабинете.

Ведется разбирательство.