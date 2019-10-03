2019-10-03T09:18:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

20 лет на двоих: школьницу и ее парня приговорили за закладки

«Детей осудили так жестоко, а дилеров, взрослых, которые толкают их на преступления, не ищут!» - возмущались в зале
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле школьницу и ее парня приговорили за «закладки»В Гомеле школьницу и ее парня приговорили за «закладки»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле вынесли приговор девушке и парню, которые делали закладки с психотропами. За решеткой совсем юная, милая Екатерина и ее щуплый кавалер Станислав. Когда пару взяли с поличным, Кате было всего 16, она училась в школе. Ее парню - 17, он был в колледже. Сейчас влюбленным придется расстаться на 10 лет. К такому сроку обоих приговорили по наркотической статье, причем, самой строгой части - «распространение с целью сбыта группой лиц».

- Детей осудили так жестоко, а дилеров, взрослых, которые толкают их на преступления, не ищут! - возмущались в зале.

Напомним, Станислав первый начал заниматься криминальным делом - захотел подзаработать, а на легальную работу никто не брал, объяснял парень. Потом в дело втянулась Катя. Есть еще и третий фигурант, самый старший - 19-летний Андрей. Он рисовал граффити с адресом «работодателя» в Telegram. Одну из похожих надписей и увидел Станислав. А Андрей отделался двумя годами «химии».

Как уже рассказывала KP.BY, все подростки росли без отцов, их воспитывали небогатые матери-одиночки. А работали «минеры» на человека под ником «Батя» - предполагается, что он живет где-то в России, откуда и руководит многими наивными подростками.

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