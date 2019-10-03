2019-10-03T09:17:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Должны мерзнуть и болеть?» Гомельчане потребовали включить отопление

На днях стала известна точная дата подачи тепла
Павел МИЦКЕВИЧ
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Отопление в домах в Гомеле начнут включать уже в пятницуОтопление в домах в Гомеле начнут включать уже в пятницуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сразу несколько похожих вопросов отправили гомельчане в телефонную приемную горисполкома 142. Тема - актуальная для многих: когда в домах появится тепло. Ведь отопление в квартирах в Гомеле еще не включили. Отметим, что не зря - в среду в областном центре было +20. Но вопросы направляли в то время, когда температура воздуха не поднималась выше 8 - 11 градусов, а в конце недели снова передают существенное похолодание.

- Когда в квартирах будет отопление? Полторы недели мерзнем. В квартирах маленькие, новорожденные дети, лежачие пожилые люди. Они должны мерзнуть и болеть? - цитируем одно из обращений.

На сайте горисполкома опубликовали официальный ответ:

- Включение отопления производится в жилом фонде по решению Гомельского горисполкома при температуре (среднесуточной) наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. В настоящее время произведена подача тепла в больницы, школы, детские сады (ясли).

И вот на днях стала известна точная дата подачи тепла: отопление в домах в Гомеле начнут включать уже в пятницу, 4 октября.

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