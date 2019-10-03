2019-10-03T10:01:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Белстат рассылает смс, приглашая поучаствовать в переписи

Перепись населения начнется уже в пятницу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белстат рассылает смс о переписиБелстат рассылает смс о переписиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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"Приглашаем к участию в переписи населения с 4 по 30 октября 2019 г."

Такие смс от Национального статистического комитета Беларуси на днях получили все абоненты мобильных операторов страны. Скоро в Белстате обещают прислать еще одно сообщение - с адресом сайта, на котором можно будет заполнить анкету. При включенном интернете нужно будет кликнуть по ссылке.

Напомним, поучаствовать в переписи можно и на стационарном пункте. Третий вариант - пригласить домой переписчика.

Как уже сообщала «КП», анкета будет состоять из 49 вопросов. К традиционным прибавятся новые - например, планируете ли вы уехать из Беларуси? А у женщин в возрасте от 18 до 49 лет спросят, планируют ли заводить детей. В нынешней анкете не будет некоторых вопросов из прошлой - например, о знании иностранных языков.

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