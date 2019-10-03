В Житомире начался форум регионов, куда приедут Зеленский и Лукашенко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В центре города уже выставили грузовики БелАЗ и трактора

Изменить размер текста: A A

II Форум регионов Беларуси и Украины открылся 3 октября в украинском Житомире. В пятницу здесь ждут президентов обеих стран - это будет первая встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Напомним, I Форум регионов проходил год назад в белорусском Гомеле - тогда Лукашенко встречался с Петром Порошенко, который в то время был президентом Украины.

На нынешнем форуме в Житомире белорусский лидер тоже будет выступать и говорить о «потенциале взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», сообщает пресс-служба президента. Проведут президенты и переговоры - обсудят белорусско-украинское сотрудничество. Помимо лидеров государств в Житомире ждут других представителей властей и деловых кругов Украины и Беларуси.

А уже в четверг центр города превратили в сплошную экспозицию, пишет местная пресса. На улицах стоят белорусские грузовики БелАЗ и трактора, другая крупногабаритная техника, проходит ярмарка ремесленников.