2019-10-03T10:27:28+03:00
Политика
КП Беларусь

В Житомире начался форум регионов, куда приедут Зеленский и Лукашенко

В центре города уже выставили грузовики БелАЗ и трактора
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Житомире начался форум регионов, куда приедут Зеленский и ЛукашенкоВ Житомире начался форум регионов, куда приедут Зеленский и ЛукашенкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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II Форум регионов Беларуси и Украины открылся 3 октября в украинском Житомире. В пятницу здесь ждут президентов обеих стран - это будет первая встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Напомним, I Форум регионов проходил год назад в белорусском Гомеле - тогда Лукашенко встречался с Петром Порошенко, который в то время был президентом Украины.

На нынешнем форуме в Житомире белорусский лидер тоже будет выступать и говорить о «потенциале взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», сообщает пресс-служба президента. Проведут президенты и переговоры - обсудят белорусско-украинское сотрудничество. Помимо лидеров государств в Житомире ждут других представителей властей и деловых кругов Украины и Беларуси.

А уже в четверг центр города превратили в сплошную экспозицию, пишет местная пресса. На улицах стоят белорусские грузовики БелАЗ и трактора, другая крупногабаритная техника, проходит ярмарка ремесленников.

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