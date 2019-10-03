Парни в полночь утащили из тира двухметрового медведя и кое-что по мелочи

В полночь парни вытащили из тира медведя - главный приз за меткую стрельбу. А умели бы стрелять, могли бы честно выиграть. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.

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20-летний житель Витебска решил обокрасть одну из палаток в парке Победителей. Позвал с собой 18-летнего приятеля, чтобы тот постоял на стреме. В полночь 30 сентября свой план они осуществили - старший из друзей залез в палатку, разомкнув крепление тента, а младший следил, чтобы их никто не обнаружил. Палатка, куда забрался воришка, оказалась тиром.

- Молодой человек забрал запертый ящик с пневматикой, оружие для пейнтбола. Собирал все, что попадалось под руку - фонарик, зарядное устройство, другие мелочи. Утащил и огромного плюшевого медведя, который в тире был главным призом за стрельбу без промаха, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Медведя высотой 2,6 метра парень подарил своей девушке, а пневматическое оружие попытался продать. Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного РОВД задержали обоих воришек. Медведя у девушки изъяли. В отношении парней возбуждено уголовное дело.