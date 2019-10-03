Минобразования: съемка педагогов в компрометирующих обстоятельствах недопустима

В минобразования рассказали, что намерены делать с мобильниками в школе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минобразования рассказали, что намерены делать с мобильниками на уроках

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«Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен», - считает заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Представитель Минобразования уверен, что случай с «учительницей с партой» и другие инциденты в белорусских школах, обсуждаемые в прессе, «не позволительны». Конкретно - в отношении «съемок мобильным телефоном педагогов или друг друга детьми в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг с помощью мобильных телефонов», заявил замминистра в эфире телеканала СТВ.

По словам чиновника, приказ министра образования еще в марте 2019 года «ограничил» использование смартфонов в образовательном процессе. В то же время он отметил, что речь идет «не о запрете». Сейчас в Минобразования снова работают над этой темой, чтобы выработать «единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе». Кадлубай добавил, что некоторые учреждения проигнорировали приказ министра.

В качестве оптимальной модели министерство предлагает ячейки для мобильных телефонов, которые находятся на столе преподавателя, и во время уроков - на глазах у ребенка.

- Если нанес какую-то царапину, то он сам ее нанес и сам за нее будет отвечать, - сказал чиновник.