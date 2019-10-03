Грузовик насмерть сбил рабочего на предприятии в Барановичах

Удар был настолько сильным, что на капоте грузовика осталась вмятина. Фото: СК

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В Барановичах на территории предприятия погиб мужчина, сообщил Следственный комитет на своей странице в Telegram. Трагедия произошла утром 2 октября.

- 46-летний житель Ляховичского района за рулем грузовика МАЗ с полуприцепом двигался по территории предприятия и совершил наезд на 47-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте, - говорится в сообщении.

Удар был настолько сильным, что на капоте грузовика осталась вмятина.

В отношении водителя, который сбил коллегу, возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемому грозит наказание в виде исправработ на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Расследование продолжается. Следователи допросили подозреваемого и свидетелей, назначили необходимые экспертизы, добавили в СК.