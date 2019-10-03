2019-10-03T12:18:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Девять дней блуждала по лесу и осталась жива: под Минском найдена пропавшая девушка

В истощенном состоянии девушка лежала на земле, ее вещи были разбросаны в радиусе десяти метров
Павел МИЦКЕВИЧ
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Девять дней Анастасия блуждала по лесу. Фото: УВДДевять дней Анастасия блуждала по лесу. Фото: УВД
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2 октября счастливым финалом окончилась тревожная история с пропавшей 28-летней девушкой из поселка Чисть Минской области. Напомним, Анастасия Герко 23 сентября рано утром поехала на маршрутке к месту работы, а дальше след ее терялся. Девушка работает в Ждановичах в санатории. Однако на рабочем месте Анастасия так и не появилась. В милицию обратилась мать пропавшей.

И вот, к счастью, Анастасию нашли живой:

- Во время поисковой операции сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД обнаружили ее в лесополосе в трехстах метрах от трассы, - сообщает УВД Минского облисполкома. - В истощенном состоянии девушка лежала на земле. Ее вещи были разбросаны в радиусе десяти метров.

Девушка рассказала, что все девять дней блуждала по лесу. Почему, как - пока неизвестно. На место сразу вызвали «скорую», Анастасию забрали в больницу.

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