2019-10-03T13:14:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомельской области продавали российское мороженое с кишечной палочкой

Поставщик получил предписания об изъятии из торговой сети опасной продукции
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомельской области продавали российское мороженое с кишечной палочкой. Фото: ГосстандартВ Гомельской области продавали российское мороженое с кишечной палочкой. Фото: Госстандарт
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Мороженое с «сюрпризом» продавали в магазинах Гомельской области. Причем с сюрпризом неприятным.

- Специалисты при проведении контрольно-надзорных мероприятий в торговой сети выявили опасную продукцию производства Российской Федерации: мороженое c заменителем молочного жира с ароматом манго в вафельном сахарном черном рожке торговой марки «ЛЕТО», - сообщает Гомельская областная инспекция Госстандарта. - Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза по показателям безопасности (микробиологическим показателям) по недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки в 0,01 г продукта, что не допускается.

Речь идет о мороженом торговой марки «Большой рожок», которое выпускает частный предприниматель в Нижнем Новгороде. Поставляла опасный продукт в Беларусь минская фирма «Айскинг».

Госстандарт уже выдал предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Беларуси. Поставщик получил предписания об изъятии из торговой сети опасной продукции.

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