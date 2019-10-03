2019-10-03T13:54:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

999$ за снятие порчи: гомельская милиция поймала «ведунью»

Чтобы «отвести беду» и «выкупить смерть», колдунья запросила символическую сумму
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельская милиция поймала «ведунью»Гомельская милиция поймала «ведунью»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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За снятие порчи «ведунья» из Слуцка запросила 999 долларов с доярки из Столинского района. «Провидица» напугала бедную женщину тем, что «над ее семьей смерть стоит». Чтобы «отвести беду» и «выкупить смерть», колдунья и запросила символическую сумму. Но у истории есть много интересных подробностей.

Итак, 39-летняя доярка, кроме основной работы, занималась маникюром. Принимала заказы и из Турова, где у нее была небольшая комната, выезжала на дом к заказчикам. И вот одна клиентка вдруг раскрыла женщине «тайну»: был у нее парень в молодости, да потом расстались. И что дома у нее не все хорошо, и денег не всегда хватает. Маникюрщица соглашалась: ведь такое описание жизни подойдет почти любому. Попавшись на удочку мошенницы, сельчанка поддалась на предложение снять порчу за 250 долларов.

- Резались подушки, рассыпались по дому перья, даже курицу пришлось зарезать для надежности снятия заразы. Несколько раз проводили обряд. И каждый раз давалась определенная сумма, в знак благодарности завозилась картошка и другие подарки из села. С мая по сентябрь «целительнице» было передано еще 700 рублей, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома.

Мало того, как-то доярка заехала с сыном, который служит в армии и был в отпуске, домой к «провидице» в Слуцкий район:

- Оказалось, и тут непорядок. Нельзя парню категорически садиться за руль автомобиля - может случиться беда. Слова восприняли буквально, служивому категорически запретили подходить к машине семьи. В какой-то момент он все же полез под машину сделать мелкий ремонт. И надо ж такому произойти, случился с ней пожар. Не сильный, что-то где-то закоротило. Но мать уже набирала целительнице, мол, все как вы сказали, - продолжают историю в милиции.

Теперь семья была на все согласна. Чтобы «очиститься», нужна была сумма в тысячу долларов без одного. 999 - именно столько требовал обряд, заявила «провидица». Только найти такую сумму семья не смогла. Одолжили третью часть денег у соседа. На первый сеанс хватило.

А потом, к счастью, обо всем узнал глава семейства и категорически потребовал идти в милицию. «Ведунью» нашли житковичские оперативники. Правда, та сразу заявила, что нет у нее дара предвидения, а деньги просто брала в долг. Когда «чародейка» поняла, чем грозят ее художества, деньги решила все же вернуть. Но за мошенничество ответить придется: возбуждено уголовное дело.

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