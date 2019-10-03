2019-10-03T14:37:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобороны рассказало о льготах для отслуживших в армии

В законе закрепят первоочередное право на общежитие для парней-студентов, прошедших службу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минобороны рассказало о льготах для отслуживших в армииМинобороны рассказало о льготах для отслуживших в армииФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Министерство обороны Беларуси сообщило о новых выгодных предложениях для парней, которые пройдут срочную службу в армии. Преференции пропишут в изменениях в Трудовом кодексе. Большинство социальных гарантий - в сфере образования.

- После службы в армии за гражданином на протяжении 3-х месяцев сохраняется рабочее место либо предоставляется равноценная должность вне зависимости от формы собственности нанимателя, - говорится в сообщении Минобороны.

Там напомнили, что это раньше это касалось только государственных предприятий, организаций и учреждений. Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 28 января 2020 года, инициировало их военное ведомство.

Кроме того, с нового года вступят в силу изменения в Жилищном кодексе. В законе закрепят первоочередное право на общежитие для парней-студентов, прошедших службу. То есть, чтобы попасть в начало списка на предоставление жилья в общежитии, молодые люди должны будут предоставить рекомендацию из воинской части.

Еще многие льготы сейчас прорабатываются. Фото: Минобороны

Еще многие льготы сейчас прорабатываются. Фото: Минобороны

Еще многие льготы сейчас прорабатываются. Например, отслужившим в армии могут дать преимущество при поступлении при равных баллах, предоставить выбор места распределения после учебы. Еще обещают рассмотреть такие льготы: трудоустройство жен военнослужащих, предоставление ребенку военнослужащего места в садике, отсрочка по погашению кредита на строительство жилья.

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