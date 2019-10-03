«Лиса съела». В Гродненском районе мужчина подозревается в краже гусей

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Необычное дело расследует отдел СК в Гродненском районе. На днях там, в одной из деревень, из хозяйственной постройки пропали 10 гусей. Они не сбежали - птиц похитили, заявил хозяин милиции.

Правоохранительные органы выбыли в деревню, проверили эту версию и выяснили, что кражу мог совершить 50-летний житель соседнего Берестовицкого района. На его подворье провели обыск и нашли семь гусей - похоже, что украденных. Воришке ничего не оставалось, как признать факт, а отсутствие еще трех птиц он объяснил так: один гусь сдох, а двух лиса съела.

Оказались, что 50-летнего мужчину уже не раз судили за кражи, в том числе двух индеек! На счету сельчанина также угон и управление авто в нетрезвом виде. Сейчас задержанного ждет новый суд за кражу - возбуждено уголовное дело, добавили в СК.