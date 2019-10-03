2019-10-03T17:07:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанина избили за то, что зашел без очереди в туалет

Потом оказалось, что парни были нетрезвыми
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минчанина избили в очереди в туалет. Фото: скриншот видео ГУВДМинчанина избили в очереди в туалет. Фото: скриншот видео ГУВД
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В одном из кафе белорусской столицы посетители не поделили очередь в туалет. В итоге трое избили одного и сейчас, судя по всему, ответят по уголовной статье. В туалет собралась очередь из нескольких мужчин. 33-летний молодой человек не стал ждать и зашел без очереди - может, было невтерпежь или не заметил очередь. Но стоявшие первыми трое 24-летних приятелей не простили мужчину и решили проучить за такое неуважительное, как они посчитали, отношение. Словами выяснить отношения не получилось, в ход пошли кулаки.

- Дождавшись выхода мужчины из уборной, компания развязала диалог кулаками, после чего приятели скрылись, - сообщает столичное ГУВД.

За дело взялись сыщики. Они изучили записи видеокамер, установили личности хулиганов и задержали их. Оказалось, что парни были нетрезвыми. Теперь на троицу могут возбудить уголовное дело. А это или большой штраф, или арест, или ограничение, или даже лишение свободы, добавили в милиции.

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