На Партизанском проспекте в Минске столкнулись три грузовика

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В Минске было затруднено движение по проспекту Партизанскому из-за серьезного ДТП. К счастью, пострадавших в аварии нет, но движение по проезжей части пришлось закрыть.

- Около 15.10 33-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес» двигался по третьей полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого, не учел погодные и дорожные условия и совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «Вольво» под управлением 43-летнего водителя, - сообщила столичная Госавтоинспекция в своем канале в Telegram.

Но это еще не все. После столкновения «Мерседес» развернуло, и он врезалась в грузовик МАЗ под управлением 57-летнего водителя. По факту ДТП проводится проверка, другие обстоятельства аварии устанавливаются.