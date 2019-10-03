Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» и набирает очки в восьми матчах КХЛ подряд

На трибунах становится громче, сейчас на матчах "Динамо" посещаемость как в лучшие времена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Минское «Динамо» провело очередной матч КХЛ. У себя на льду «зубры» принимали челябинский «Трактор»

Уже на четверной минуте минчан вывел вперёд 19-летний Илья Казьянин (интересно, что за весь матч на льду он провел чуть более минуты). Не прошло и полминуты, как Андрей Степанов удвоил преимущество. Дальше динамовцы контролировали игру и лишь в концовке позволили сопернику сократить отставание в счёте до минимума. А на последней минуте третьего периода Принс забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт - 5:3.. Благодаря победе минчане закрепились на шестом месте в Западной конференции. Динамовцы набирают очки в восьми играх подряд. Динамо Минск – Трактор – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 4 Казьянин () 2:0 – 5 Степанов (Еременко) 2:1 – 27 Виртанен (Карлин) 3:1 – 28 Граньяни () 4:1 – 37 Паре (Принс, Демков) 4:2 – 45 Mansurov (Косов, Сергиенко) 4:3 – 52 Глинкин () 5:3 – 59 Принс ()

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