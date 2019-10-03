МЧС: под Солигорском мужчину засыпало грунтом в траншее для водопровода

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ЧП произошло в одной из деревень в Солигорском районе в среду, 2 октября, проинформировали в пресс-службе УМЧС Минской области.

Звонок дежурному поступил из деревни Погост-2 днем, примерно в 16.50 часов. Сообщалось, что сельчанин проводил земляные работы – выкапывал траншею для прокладки трубопровода под воду на частном участке, когда земля внезапно осела, и его придавило и заблокировало в «яме».

– Проседание грунта произошло в траншее, вырытой на глубину примерно 2,5 метра и еще один метр в ширину. Сельчанина обвалившийся пласт земли засыпал примерно по пояс, но самостоятельно он выбраться из «западни» не смог, – пояснили в пресс-службе МЧС.

Для спасения сельчанина сотрудники местного МЧС использовали шанцевый инструмент – лопаты и таким образом смогли аккуратно его деблокировать. Мужчина в инциденте не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась.