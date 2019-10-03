2019-10-03T19:05:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Не так уж и холодно: сентябрь оказался теплее климатической нормы, а в первые дни октября пойдет снег

В Белгидромете подвели итоги первого осеннего месяца
Надежда БУТОВИЧ
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Первая и вторая декады сентября в Беларуси оказались теплее нормы.Первая и вторая декады сентября в Беларуси оказались теплее нормы.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Пока белорусы тихонечко отогреваются в своих квартирах или требуют, как в Гомеле, включить отопление, чтобы не мерзнуть, Белгидромет подводит итоги сентября и прогнозирует октябрьскую погоду.

Так сентябрь, который в этом году не старался нас баловать теплыми днями, все же выдался на 0,7 градуса теплее климатической нормы.

– В среднем по республике температура воздуха в сентябре была 12,8 тепла. Хотя температурный режим месяца оказался неоднородным. В первой и второй декадах было теплее нормы (Прим.: на +3,3 и + 0,5 градуса соответственно), а в третьей, наоборот, ниже климатической «границы» на 1,6 градуса, – уточнили в пресс-службе.

Абсолютный температурный рекорд прошлого месяца был зарегистрирован в Пинске в начале месяца: +31,1 второго сентября. А самый большой минус термометры показали в Брагине: -5,7 ниже ноля в ночь на 24 сентября. Конец климатического лета, которое в этом году продлилось четыре месяца, по словам синоптиков, был зафиксирован в дни 14 – 17 сентября. Именно в этот период среднесуточная температура начала «движение» в понижающую сторону.

Что касается осадков, то это были дожди – 87 процентов от климатической нормы. Правда, выпадали они совсем не равномерно: дождливее было на Витебщине, а суше всего – на Брестчине. Сильнее всех в прошлом месяце «подтопило» Новогрудок. Это произошло 3 сентября, когда в городе выпало 40 миллиметров осадков за сутки.

Предварительный прогноз от белорусских метеорологов на октябрь 2019 года в Беларуси вас, увы не обрадует. К концу первой недели месяца в стране выпадет первый мокрый снег. И хотя с 5 - 6 октября вернуться ночные заморозки, в целом месяц обещает быть довольно теплым. И даже после 15 октября днем в среднем по республике не будет минуса, а в столице не ниже +10 тепла.

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