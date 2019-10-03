2019-10-03T19:39:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове водитель Ford Tourneo сбил насмерть пешехода

Мужчина шел через дорогу по «зебре»
Надежда БУТОВИЧ
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57-летний борисовчанин погиб под колесами авто. Фото: УВД Минского облисполкома.57-летний борисовчанин погиб под колесами авто. Фото: УВД Минского облисполкома.
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ДТП со смертельным исходом произошло в райцентре на Мищине в четверг, 3 октября, проинформировали в информационной службе областного УВД.

Авария случилась примерно в 10.00 часов в Борисове. Утром по улице Чапаева на минивэне «Форд Торнео» ехал 24-летний мужчина. В этот же момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу решил перейти 57-летний горожанин. Молодой человек не смог избежать наезда на пешехода.

– В дорожно-транспортном происшествии житель Борисова получил смертельные травмы. Он умер от повреждений прямо на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, – пояснили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам, что для безопасного перехода через дорогу по переходу без светофора, необходима стать и проверить, что поблизости нет движущегося транспорта. А автолюбителям, в свою очередь, перед «зеброй» необходимо снижать скорость, а при появлении пешеходов – остановить авто и уступить дорогу.

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