2019-10-03T20:16:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Кот Анатоль благодаря фонду Брижит Бардо «поселился» в школе в Молодечно

Животное стало талисманом учебного заведения
Надежда БУТОВИЧ
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Теперь коту покровительствуют школьники, изучающие французский язык. Фото: соцсети.Теперь коту покровительствуют школьники, изучающие французский язык. Фото: соцсети.
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В Беларуси благодаря действиям французского посольства дом обрел кот. Об этом на официальной странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба Фонда Брижит Бардо.

За участие в судьбе усатого питомца представители фонда поблагодарили первого советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Беларуси Александра Пике.

– Хорошие новости! Этот маленький странствующий кот по кличке «Анатоль» был спасен, чтобы стать талисманом гимназии №3 в Молодечно, где успешно развивается преподавание французского языка. Теперь он гордо носит цвета Франции! – написали защитники животных под фото горделивого Анатоля.

Комментаторы позитивно встретили эту новость: «Мерси!», «Манифик!», «Браво, Анатоль!». Правда, у некоторых все-таки вызвал беспокойство «ошейник-жабо» в виде французского флага на шее кота: «Он не выглядит удобным. Надеюсь, Анатоль вскоре от него был избавлен», – выразили беспокойство пользователи соцсетей.

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