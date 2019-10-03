«Белавиа» вводит плату за выбор места в самолете

В зависимости от посадочного места это будет стоить от 5 до 30 евро

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В четверг, 3 октября, пассажиры «Белавиа» столкнулись с новой услугой – платным предварительным выбором места в салоне самолета, проинформировали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Данная услуга доступна на сайте компании, как во время покупки билета, так и после нее.

– На данный момент функция работает в режиме теста. И она доступна на регулярных рейсах из Минска в Алмату, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселону, Батуми, Ереван, Женеву, Ларнаку, Лондон, Париж, Тбилиси (Прим.: а также в обратном направлении), – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что для интернет-бронирования в режиме онлайн будет доступно также и заблаговременное резервирование «удобных мест»: с расширенным пространством между рядами, например, мест рядом с аварийными выходами и первыми рядами эконом-класса.

– Отмечаем, что новую услугу пассажирам будут предоставлять дополнительно к ранее существующему варианту бесплатного выбора мест при онлайн-регистрации на сайте «Белавиа». На данный момент стоимость допуслуги зависит от местоположения в салоне самолета: от 5 до 30 евро. Для некоторых пассажиров: участников «Лидер золотого уровня» и для тех, кто летает бизнес-классом услуга является безвозмездной, – уточнили в компании.

Подробная информации и все условия опубликованы на сайте авиаперевозчика.