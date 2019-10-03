В Дятловском районе в лесу заблудилась немка, которая отдыхала в местном санатории

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ЧП произошло вечером в среду, 2 октября, на Гродненщине, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В Дятловском районе в лесу потерялась иностранка. Гражданка Германии приехала в местный санаторий «Радон» на отдых, но в итоге заблудилась о время прогулки в лесном массиве.

– Из санатория в милицию позвонили вечером дня исчезновения. Сообщалось, что 79-летняя отдыхающая отправилась на лесную прогулку еще днем, примерно в 15.00 часов. Однако обратно в «пансион» она не вернулась, – рассказали в пресс-службе.

На поиски пожилой немки незамедлительно были подняты сотрудники милиции, МЧС, работники санатория и неравнодушные граждане. Поисковая операция продлилась всю ночь.

– Найти пропавшую женщину удалось именно благодаря волонтерам. Граждане нашли пропавшую женщину на утро следующего после пропажи дня. Женщина провела ночь в лесу, но несмотря на это ей не потребовалась помощь медиков. Состояние ее было удовлетворительным, она искренне поблагодарила всех неравнодушных за помощь в ее поисках, – добавили в УВД.