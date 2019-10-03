Неожиданный поворот в деле убийства жены священника в Озаричах: задержан другой подозреваемый

Пока неофициально: батюшка не виноват, а в убийстве его жены подозревается наемный работник, возможный мотив - деньги

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Вечером в четверг Следственный комитет совместно с милицией опубликовал новые подробности в деле убийства жены священника в Озаричах.

- Сегодня, 3 октября, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Сейчас следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления.

Кроме того, Следственный комитет обратился с нетипичной просьбой: «не нагнетать обстановку, не распространять домыслы об обстоятельствах убийства»:

- Ведомство, учитывая интересы следствия, будет поэтапно информировать общественность об установленных в ходе расследования фактах, касающихся обстоятельств преступления.

Напомним, первоначально в убийстве Татьяны подозревали ее мужа, отца Георгия:

- В частном доме была обнаружена без признаков жизни 42-летняя женщина с телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления задержан ее 47-летний супруг. При задержании по месту жительства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщал СК.

По словам местных жителей, отец Георгий сам позвонил сыну и сказал о том, что убил жену - когда увидел ее мертвой. Но показания дать не мог - настолько был под воздействием спиртного. Как сейчас выясняется, это мог быть вовсе не алкоголь. Придя в себя, батюшка говорил, что ничего не помнит.

По неофициальной информации наших источников, со священника уже сняты подозрения - его опустили домой. По одной из версий, один из наемных работников, которые помогали священнику строить новую церковь, подсыпал ему снотворное и убил его жену из-за денег.

"КП" рассказывала, что как раз накануне Татьяна выкладывала фото с врученными ей сертификатами на крупную сумму от проекта по похудению «Женский рай», в котором она участвовала.

Наемные работники помогали священнику строить новую церковьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще одна зацепка в пользу этой версии - машину священника нашли в другой деревне, пока сам он был дома.

Информация о том, что батюшку отпустили, пока не подтверждена. "КП" позвонила его сыну, но молодой человек ответил, что говорить ничего не будет. Дома ли отец, сын подтвердить отказался.